Zalando expandiert im stationären Handel - auch in Münster . Zu den fünf bestehenden Geschäften in Berlin, Frankfurt, Köln, Leipzig und Hamburg kommen bis zum Jahr 2020 sechs weitere Geschäfte hinzu, heißt es in einer Pressemitteilung.

Den Anfang macht dabei das Outlet der Online-Plattform in Münster. Zalando eröffnet am 11. April sein Geschäft an der Königsstraße in Münster. Zuvor war der Herrenausstatter Pohland mit seiner Verkaufsfiliale in dem Gebäude ansässig.