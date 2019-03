Das Kabarett-Duo „MaDamm“ aus Köln ist anlässlich des „ Equal Pay Day “ in Münster zu sehen: Am Montag (18. März) tritt es ab 18 Uhr im VHS-Forum, Aegidiimarkt 2, mit politischem Scharfsinn, ausgeklügelten Wortschöpfungen, satirisch-kritischen Szenen und groovigen Songs auf, heißt es in einer Ankündigung.

Der Aktionstag „Equal Pay Day“ am 18. März ist der Tag, bis zu dem Frauen arbeiten müssen, um auf das durchschnittliche Jahresgehalt ihrer männlichen Kollegen im Vorjahr zu kommen. Im Anschluss gibt es bei Wasser und Wein Gelegenheit zum Austausch. Organisiert wird die Veranstaltung von der Arbeitsgemeinschaft Münsterscher Frauenorganisationen, dem Business and Professional Women Germany e.V., der Volkshochschule Münster und der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung im Bistum Münster. Karten gibt es im Vorverkauf im WN-Ticket-Shop, Prinzipalmarkt 13-14, und an der Abendkasse für 15 Euro, ermäßigt 12 Euro.