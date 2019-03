Der emeritierte Leiter der Abteilung für Psychologische Alternsforschung des Psychologischen Instituts der Universität Heidelberg, Prof. Dr. Hans-Werner Wahl , stellt die These auf, dass Ältere, die sich jünger fühlen, länger leben, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Die Chancen des „jungen Alters“, also etwa zwischen dem 60. und 80. Lebensjahr, müssen heute im Sinne einer qualitativ völlig neuen Lebensphase gedeutet werden, so der Buchautor. Er hat in seinem Buch „Die neue Psychologie des Alterns“ Erkenntnisse über unsere längste Lebensphase geliefert. Wir werden immer älter, und Älterwerden „funktioniert“ heute anders als noch vor 30 Jahren. Das Eröffnungsgrußwort wird Stadtdirektor Thomas Paal sprechen.

„Ich hoffe, dass wir nach dem Vortrag von Professor Hans-Werner Wahl dem höheren Lebensalter entspannt entgegensehen können und Neues für den Alltag mitnehmen“, so Anke Breitkopf, VHS-Fachbereichsleiterin für das Älterwerden.

Leichtigkeit und Freude werden die Diplom-Gesangspädagogin, Stimmbildnerin und Chorleiterin Hajnalka Keveceg und der von ihr gegründete Chor 60 Plus der Westfälischen Schule für Musik in den Festsaal bringen. „Sie hat einen kleinen, aber feinen Strauß an Volks- und Frühlingsliedern zusammengestellt und hat uns schon beim Vorbereitungstreffen begeistert“, so Hans Kurth, neuer Vorsitzender der Kommunalen Seniorenvertretung Münster. „Die Gäste sind eingeladen miteinzustimmen“, ergänzt Karl-Heinz Schräder, neuer Vorsitzender des Seniorenrates Münster.

Daneben werden die Stadtwerke Münster mit einem Infostand zur Mobilität, die Buchhandlung Rosta mit einem Büchertisch und die „Zwar-Gruppen“ („Zwischen Arbeit und Ruhestand“) mit einem Ansprechpartner bereitstehen und Fragen beantworten.

„Wir freuen uns, dass wir den Nachmittag durch Zuwendungen der Siverdes-Stiftung und aller Veranstalter gestalten können“, so Helmut Tewocht, früherer Vorsitzender des Seniorenrates. Der Seniorentag findet zum 15. Mal im Rathausfestsaal statt. Der Eintritt ist frei.