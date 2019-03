In Vreden hat der Regionalentscheid des prestigeträchtigen bundesweiten Wettbewerbs „Jugend debattiert“ stattgefunden. Während in der Altersklasse 2 (Oberstufe) Schüler aus dem Kreis Borken die Plätze unter sich aufteilten, dominierten in der Altersklasse 1 (Klasse 8 bis 10) klar die Münsteraner.

Den ersten Platz belegte Lilia Louisa Lorenz vom Schillergymnasium knapp vor Judith Bautz von der Marienschule. Den dritten Rang erreichte Jannik Riemann vom Paulinum. Die Debattanten mussten dafür in zwei spannenden Diskussionen ihr ganzes Können abrufen. Lange ausruhen können sich die Titelträger allerdings nicht, denn schon am 3. Mai geht es zum Landesentscheid in Oberhausen.