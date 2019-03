Provisorium endet im April

Die Schalterhalle der Commerzbank Münster an der Königsstraße ist momentan eine große Baustelle. Kunden und Mitarbeiter der Bank müssen aber noch einige Zeit mit dem Provisorium leben. Ende April erfolgt die offizielle Neueröffnung der Commerzbank Münster, die nach eigenen Angaben bundesweit zu den 20 Standorten gehört, in die die Commerzbank insgesamt 20 Millionen Euro investiert.

Der Standort Münster, sagt Beate Simon , Niederlassungsleiterin für Firmenkunden in der Region Münster, werde sich dann „jung, frisch und modern“ präsentieren. Heike Adamzik , Niederlassungsleiterin für Privat- und Unternehmerkunden in der Region, schwärmt von dem neuen, offenen Konzept. Viele Themen werden in einem Loungebereich visualisiert dargestellt.

Kundenzuwachs

Mit den Umbaumaßnahmen verfolge die Bank ihren Wachstumskurs. „Unsere Strategie funktioniert“, freut sich Heike Adamzik über einen Zuwachs im vergangenen Jahr von 6362 Kunden auf 136 071 im Privatkundengeschäft. Schnelle Kreditzusagen und günstige Konditionen sowie das kostenlose Girokonto (verknüpft an bestimmte Konditionen), an dem die Bank nach eigenen Angaben auch festhalten will, seien Gründe für das Wachstum, betont Adamzik.

Neue Ratenkredite in Höhe von 33,9 Millionen Euro seien im vergangenen Jahr ausgegeben worden. Der Zuwachs bewege sich in diesem Bereich bei 37,8 Prozent. Das Bestandsvolumen der Immobilienkredite ist demnach um elf Prozent auf 1,098 Milliarden Euro gestiegen. Adamzik rät: „Wer Vermögen erhalten will, muss anlegen statt sparen.“

Investition in den Standort Münster

Investieren will die Commerzbank auch am Standort Münster. Die Bank möchte eine City-Filiale eröffnen. Dafür gebe es bereits sehr konkrete Überlegungen, sagt die Niederlassungsleiterin. Ihr schwebt eine Eröffnung bis spätestens 2020 vor.

Wachstum verzeichnet aber auch das Firmenkundengeschäft. Wenngleich das Jahr 2018 für den Mittelstand geprägt war durch globale Veränderungen, durch den Handelskrieg zwischen USA und China sowie die Brexit-Diskussionen, seien in der Region West der Commerzbank rund 750 neue Firmenkunden gewonnen worden. Die Niederlassung Münster habe zweistellig dazu beigetragen, betont Beate Simon als zuständige Niederlassungsleiterin. Sie verzeichnet ein um 12,4 Prozent gesteigertes Kreditvolumen. Die Niederlassung betreut nach eigenen Angaben rund 1000 Unternehmer-Gruppen beziehungsweise rund 3000 Unternehmen.