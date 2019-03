Am Samstag (16. März) laden Gruppen des BDJK deutschlandweit zu einem Auftakt ein. Am Sonntag (17. März) wird der ZDF-Fernsehgottesdienst in der Jugendkirche „effata“ in Münster gefeiert.

„Wir werden zeigen, wie man mit jungen Menschen kreativ und einladend Gottesdienst feiert“, sagt Bundespräses Pfarrer Dirk Bingener , der dem Gottesdienst gemeinsam mit dem Jugendpfarrer und Leiter der Jugendkirche, Holger Ungruhe, vorstehen wird. Bei der Sozialaktion engagieren sich junge Menschen aus ihrem Glauben heraus drei Tage lang für ein soziales, ökologisches oder internationales Projekt. Der Gottesdienst steht unter dem Motto Glücksmomente. Das ZDF sendet ihn am Sonntag live ab 9.30 Uhr aus der „effata“-Jugendkirche an der Martinistraße.

Kneipenquiz und Grillabend

Rund um den Fernsehgottesdienst lädt der BDKJ Münster am Wochenende zu einem „72-Stunden-warm-up“ ein. Bereits am Samstagnachmittag wird es Stadtführungen sowie einen Grillabend und ein Kneipenquiz geben. Kurzentschlossene können sich noch bis Mittwochabend über die Homepage des BDKJ Münster für Stadtführungen anmelden. Ein Samba-Flashmob ist um 15.30 Uhr auf der Stubengasse geplant, das Kneipenquiz ab 20 Uhr im Spookys auf der Hammer Straße.

Einlass zum ZDF-TV-Gottesdienst in der Jugendkirche „effata“, Martinikirchplatz, ist am Sonntag von 8.30 bis 9 Uhr. Im Anschluss gibt es rund um die Jugendkirche verschiedene Angebote, darunter einen Poetry-Slam (11 Uhr), Live-Musik (ab 12 Uhr), einen Graffiti-Workshop und eine Fotobox (beides ab 10.30 Uhr). Außerdem werden Getränke und Grillwürste angeboten.

Der BDKJ ist der Dachverband von 17 katholischen Jugendverbänden mit rund 660 000 Mitgliedern.