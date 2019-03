Buben sind noch flott dabei

Flott sind sie immer noch auf den Beinen, obschon das eine oder andere Zipperlein heute die „Flotten Buben“ plagt. Als solche bezeichnen sich neun Münsteraner, die seit dem 28. März 1959 zusammen gekegelt haben. Heute treffen sie sich alle 14 Tage in gemütlicher Runde im „Kleinen Kiepenkerl“. Ende März feiern die neun Männer das 60-jährige Bestehen ihres Klubs.

Damals, erinnert sich Bernhard Hülsbusch , Finanzchef des Klubs, gab Hermann Kranefeld , Hauptmann der dritten Kompanie des Allgemeinen Bürgerschützen Corps der Stadt Münster von 1842, ihnen maximal ein Jahr bis zur Auflösung. „Wie man sich irren kann“, sagt Hülsbusch heute. Die Herrenrunde hat es allen gezeigt. Ein Parallelklub, der damals ebenfalls gegründet wurde und den Namen „Die nassen Säcke“ trug, hat sich dagegen zwischenzeitlich aufgelöst.

Sechs Gründungsmitglieder noch an der Kugel aktiv

Von den neun Mitgliedern sind immerhin noch sechs Gründungsmitglieder an der Kugel: Helmut Bracht, Dieter Böckenholt, Klaus Böckenholt, Erwin Struchtrup sowie Wilfried Struchtrup und Hein Lammers.

Helmut Bracht ist mit 88 Jahren der Alterspräsident des Klubs. Bei den Karnevalsfesten trug der ehemalige Verwaltungsleiter der Germania-Brauerei in der Person eines Staatsanwaltes in einer scharfzüngigen, hintergründigen Rede jeweils die Jahresbilanz vor. Und die hatte es, gewürzt mit kleinen Geheimnissen von den Reisen, durchaus in sich.

"Neulinge" seit 1980 dabei

Voraussetzung bis heute, dass ein neuer „Bube“ in dem Klub aufgenommen wird, ist die Mitgliedschaft im ABC. Wenngleich Hansi Venker schon seit dem Jahr 1964 und Bernhard Hülsbusch seit 1980 den „flotten Buben“ angehören, so sind sie immer noch die „Neulinge“. „Unser Nesthäkchen“, sagt Hülsbusch, sei aber Peter Jellentrup, der 1994 aufgenommen wurde. Jellentrup ist übrigens 66 Jahre alt.

Die ersten Treffen der „Flotten Buben“ fanden in der Gaststätte Kranefeld an der Grevener Straße statt, später kamen sie zum Kegeln im Schützenhof zusammen. 1998 gab der Klub das Kegeln auf, nur der 14-tägige Rhythmus wurde beibehalten. Einmal im Jahr krönen die „Buben“ bis heute ihren „Ewaldikönig“. Aktuell regieren Hansi Venker und Gisela Böckenholt den Klub, der anlässlich seines 60-jährigen Bestehens eine Nostalgiereise nach Bad Zwischenahn unternehmen will.