Fragezeichen hinter der Admiral-Scheer-Straße

Der Hindenburgplatz lässt grüßen. Möglicherweise steuert die Stadt auf eine neuerliche Debatte über historisch belastete Straßennamen zu. Auf jeden Fall hat die Bezirksvertretung Münster-Mitte mit den Stimmen von SPD , Grünen und Linken das geplante „Nein“ der Stadt Münster zu eine Umbenennung der Admiral-Scheer-Straße in St. Mauritz um ein kleines, aber entscheidendes Wort ergänzt. Eine Umbenennung, so heißt es jetzt, komme „zurzeit“ nicht infrage.

Zugleich heißt es in dem Beschlusspapier weiter, dass eine öffentliche Debatte erforderlich sei und der Sachverhalt wieder beraten werden solle, sobald Ergebnisse vorliegen, „die einen neuen Umgang mit umstrittenen Straßennamen angeraten erscheinen lassen“.

Reinhard Scheer (1863 bis 1928) war Admiral im Ersten Weltkrieg. Er kommandierte die deutschen Schiffe bei der Skagerrakschlacht 1916. Damals kamen rund 9000 Soldaten ums Leben. Bekannt wurde Scheer auch wegen umstrittener Todesurteile.

Umbenennung nicht ausgeschlossen

Ausgelöst wurde die Diskussion in der Bezirksvertretung durch einen Bürgerantrag mit dem Ziel einer Umbenennung. SPD, Grüne und Linke wollen diese Umbenennung perspektivisch nicht ausschließen, da Scheer ein „preußischer Militarist“ gewesen sei, so die Bewertung von Silke Rommel (Grüne).

CDU und FDP stimmten gegen das Vorgehen, da – nach einer früheren Festlegung – für eine Umbenennung nur Straßen in Frage kämen, die nach Personen benannt seien, die in das NS-Regime verstrickt gewesen seien. Das treffe auf Scheer nicht zu. Eine Mehrheit in der BV sieht hier aber einen Grenzfall, da es die Nazis in Münster waren, die 1936 Admiral Scheer mit einer Straße ehrten.