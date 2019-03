Mehr als 300 Zuhörer: Markus Lüpertz im Rathausfestsaal

Es geht um seine Kunst. Aber auch um die Kunst der anderen. Und da nimmt Prof. Markus Lüpertz , einer der bedeutendsten deutschen Künstler der Gegenwart, kein Blatt vor den Mund. „Die Avantgarde, das ist dummes Zeug. Sie macht die Museen zu Geisterbahnen, alles lustig, wie Kirmes. Aber mit Malerei oder Bildhauerei hat das nichts zu tun.“

Im Rathausfestsaal, der am Dienstagabend aus allen Nähten platzt, bekommt auch Künstler-Kollege Gerhard Richter sein Fett ab. „Der Leim, den er für sein Pixelfenster im Kölner Dom verwendet hat, hält nur 25 Jahre. Ich sage das ganz unschuldig: Danach fällt das Glas raus.“ Er selbst benutze bei Kirchenfenstern Blei, „das ist für die Ewigkeit.“

Volles Haus im Rathausfestsaal: Mehr als 300 Menschen verfolgten die Diskussion. Foto: Matthias Ahlke

Markus Lüpertz pflegt sein Image als „Bad Guy “ der deutschen Kunstszene – und das Publikum, mehr als 300 Zuhörer, liebt es. Dass seine Mozart-Skulptur für Salzburg einst geteert und gefedert wurde – geschenkt. „Heute ist sie nicht mehr aus Salzburg wegzudenken.“ Dass sich Augsburg einst über seine Aphrodite-Skulptur echauffierte – unverzeihlich. „Ich hasse diese Stadt, die kommt bei mir nicht mehr vor.“

Eine Stunde lang ausgeteilt

Künstler mit Sendungsbewusstsein mag er ebenfalls nicht: „Sie machen sich zum Büttel des Staatsbürgers, der nicht in der Lage ist, sich auszudrücken.“ Lüpertz teilt eine Stunde lang aus, einstecken muss er nicht, mit seinem Gesprächspartner – Heinrich Heil von der Heinrich-Heine-Gesellschaft – ist er seit Jahrzehnten befreundet.

Vor der Diskussion trug sich Lüpertz im Beisein von Oberbürgermeister Markus Lewe ins Goldene Buch der Stadt ein. Foto: Matthias Ahlke

Zu der auf höchstem Niveau unterhaltsamen Diskussion, in der Lüpertz zugleich tiefe Einblicke in sein künstlerisches Schaffen gewährt, hat die Galerie Ostendorff eingeladen – sie präsentiert an diesem Abend eine exklusiv für Münster entworfene Grafikedition von Lüpertz.

Maßanzug mit Einstecktuch

Der „Malerfürst“ wird er genannt – mag er diese Bezeichnung? „Nein“, stellt Lüpertz gegenüber unserer Zeitung klar. „Diese Bezeichnung hat die Presse gefunden. Ich bin Maler, Bildhauer und Meister meines Fachs – aber nicht Fürst an irgendeinem Hof.“

Diese Zeichnung hinterließ Lüpertz im Goldenen Buch der Stadt. Der Wert des Buches dürfte damit beträchtlich gestiegen sein. Foto: Matthias Ahlke

Zu der Bezeichnung mag beigetragen haben, dass sich Lüpertz gerne gut anzieht. Im Rathausfestsaal – und zuvor beim Friedenssaalempfang – trägt er einen Maßanzug mit Einstecktuch, an den Fingern auffällige Ringe, am Arm einen glitzernden Reifen, und natürlich hat er auch sein Markenzeichen, den Gehstock, dabei. „Ich arbeite mit großem körperlichen Einsatz“, sagt Lüpertz, dessen Mutter übrigens aus Münster stammte. „Aber wenn ich unter die Leute gehe, dann ziehe ich mich gerne gut an. Das lässt mich besser aussehen.“ Dass ein Künstler seine Arbeit auf einem Podium erläutert, ist ungewöhnlich. Warum macht er das? „Die heutige Zeit braucht das Event. Außerdem bin ich gerne unter Menschen – und rede gerne.“

Kaum zu bremsen

Die Zeit im Rathausfestsaal genießt er sichtlich, kann sich bei seinen Ausführungen kaum bremsen. „In der Bildenden Kunst gibt es nichts Neues. Es gibt nur neue Künstler“, sagt Lüpertz, der betont, dass er bis heute auf der Suche nach der künstlerischen Vollendung sei. „Erreichen“, sagt der 77-Jährige, „werde ich sie nie.“

Sei‘s drum: „Das permanente Scheitern fordert mich immer wieder aufs Neue heraus.“