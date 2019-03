Diözesanbibliothek nimmt an „Nacht der Bibliotheken“ teil

Münster -

Bibliotheken sind Orte zum Treffen, Träumen und Lernen. Neues zu entdecken in einer besonderen Atmosphäre, dazu lädt die „Nacht der Bibliotheken“ am Freitag (15. März) von 18 bis 22 Uhr ein. Mit dabei ist auch die Diözesanbibliothek des Bistums Münster am Überwasserkirchplatz.