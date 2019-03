Wenn Migranten Polizisten sind: Pöbelei und Anerkennung

Wenn Ali Tuztekin, Polizeikommissar am Präsidium in Münster, in seiner Freizeit in Zivil zusammen mit uniformierten Kollegen gesehen wird, hat er schon häufiger mitbekommen, was manche Leute dann denken: „Da haben sie mal wieder einen geschnappt.“ Kommissarin Marie Schmitz-Moormann musste sich mit einem Mann auseinandersetzen, der öffentlich pöbelte: „Seit wann dürfen Nigger Polizisten sein?“ Kommissar Milad Ibrahim schritt bei einem Schalke-Spiel gegen einen gewaltbereiten Fan ein – und musste sich anhören: „In meinem Land bedrohst du mich nicht“.

Während in Deutschland darüber diskutiert wird, dass Migranten zu häufig ohne Anlass von der Polizei überprüft und unverhältnismäßig hart angefasst werden, sind Polizisten, die erkennbar aus Zuwandererfamilien stammen oder farbige Eltern haben, nicht selten selbst Zielscheibe von Rassismus.

Die Polizei Münster hatte als Beitrag zum Veranstaltungsprogramm der Wochen gegen Rassismus zu einer Diskussion mit vier Kollegen ins Präsidium eingeladen, der Raum war mit rund 100 Besuchern – Migranten und sogenannte „Biodeutsche“ – dicht besetzt. Moderatorin Anja Wengenroth zitierte eingangs eine Studie nach der ein vom mitteleuropäischen Erscheinungsbild abweichendes Aussehen, verstärkt Diskriminierungserfahrungen hervorrufe.

Wie ist das bei Polizistinnen und Polizisten mit einem in Polizeiberichten offiziell häufig als „südländisch“ bezeichneten Aussehen? Wie finden Frauen und Männer mit Zuwanderungsgeschichte zur Polizei – und wie geht es ihnen als Staatsdiener, bei der Aufgabe Recht und Ordnung durchzusetzen? Polizeipräsident Hajo Kuhlisch zeigte sich sehr dankbar für die Kollegen, die interkulturelle Brücken bildeten und viele Aufgaben – gerade im Migrantenmilieu besonders kompetent lösen könnten. Die vier Hauptpersonen des Abends erzählten aber nicht nur von feindseligen Reaktionen: „Wir erleben viel Anerkennung“.