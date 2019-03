Die Gutachterin bestätigte in ihrem Bericht, dass der Angeklagte zur Tatzeit trotz der Abhängigkeit von Betäubungsmitteln und einer Persönlichkeitsstörung ohne Einschränkungen für seine Taten strafrechtlich verantwortlich sei.

Der Lebenslauf des Angeklagten war nach Schilderungen der Gutachterin geprägt von erheblichem Drogenmissbrauch und schizophrener Psychosen. Verlief die Kindheit noch recht unauffällig, seien ab dem 16. Lebensjahr offensichtliche Verhaltensveränderungen feststellbar gewesen.

Auffällig seit der Pubertät

Der Jugendliche habe die Schule geschwänzt, sei ohne Führerschein Auto gefahren und habe regelmäßig Betäubungsmittel konsumiert. „Ich habe von Cannabis, Ecstasy, Kokain und Heroin so ziemlich alles ausprobiert“, gab der 35-Jährige zu. Gegen Therapien und erzieherische Maßnahmen habe er eine starke Ablehnung entwickelt, so die Gutachterin.

In einem Heim hätten sich massive Ich-Störungen sowie mangelnde Konzentrationsfähigkeit gezeigt, die sich in einem Wechsel zwischen Zurückgezogenheit und aggressiven Verhalten äußerten. So habe er dem Lebensgefährten seiner Mutter bei einem Streit ein Messer in den Hals gestoßen, berichtete die Gutachterin.

Gutachterin empfiehlt betreutes Wohnen

Um den Angeklagten in die Spur zu bringen, empfahl sie die Unterbringung in einer Einrichtung mit betreutem Wohnen, einer Arbeits- oder Ausbildungsstelle und Rahmenbedingungen mit einer Tagesstruktur. Der Angeklagte selbst wähnt sich auf einem guten Weg. Aufgrund des Geständnisses könne nach Ansicht des Vorsitzenden Richters der Prozess am 22. März abgeschlossen werden.