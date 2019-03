Münster -

Der Run auf Karten für Roland Kaisers Auftritt beim diesjährigen Stadtfest in Münster war schon enorm. Jetzt startet am Donnerstag (14.3.) um 11 Uhr im WN-Ticket-Shop am Prinzipalmarkt der Vorverkauf für die „Top Acts“ am Stadtfest-Freitag, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter von „Münster Mittendrin.