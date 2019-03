Viele bunte Ostereier erwarten die Besucher ab dem 17. März im Museum Religio. Die Schüler der Marienschule und der Brüder-Grimm-Schule in Telgte haben während des Unterrichts mehr als 200 Ostereier bemalt. Die Eier hängen in einem Baum in der Ausstellung. Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen haben die Kinder der Marienschule die Ostereier bereits ins Religio gebracht. Die bemalten Eier der Kinder der Brüder-Grimm-Schule kommen noch hinzu. Die Ausstellung zeigt eine große Vielfalt an verzierten Eiern aus der ganzen Welt. Die Eröffnung findet am Sonntag, 17. März, um 15 Uhr im Museum statt.