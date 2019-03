Der Grund: Ob operative, medikamentöse oder Diagnose-Methoden – der medizinische Fortschritt ist auch beim Thema Prostata-Krebs mit hohem Tempo unterwegs. Über operative Therapien bei gut- und bösartigen Prostataveränderungen referierte der Direktor der Klinik für Urologie am UKM , Prof. Dr. Andres Jan Schrader. Über Einzelheiten der Hormonentzugstherapie, von der Dauer bis hin zur Behandlung der Nebenwirkungen, informierte die Fachärztin an der Urologie-Klinik, Dr. Katrin Schlack.

Mit ­Neuig­keiten zur sogenannten „Aktiven Überwachung“, z. B. bei kleinerem und begrenztem Prostatakarzinom, stieß der stellvertretende Leiter des Prostatazentrums, Dr. Philipp Papavassilis, bei den Besuchern auf offene Ohren und viele Nachfragen. Die Rolle und Aufgabe der Palliativmedizin in der letzten Lebensphase schilderte sehr anschaulich der Ärztliche Leiter des Palliativmedizinischen Dienstes am UKM, Dr. Philipp Lenz. Über die große Besucherresonanz freute sich die Vorsitzende des Fördervereins am Prostatazentrum und Veranstalterin Karin Reismann.