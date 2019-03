Tausende demonstrieren für das Klima

Schulpflicht, Regenwetter und Gegenwind aus der Politik? All das hielt am Freitag Tausende Schüler, aber auch ein paar ältere Semester nicht davon ab, für eine nachhaltigere Klimapolitik zu protestieren.

Die Polizei sprach nachher von 2500, die Veranstalter sogar von 5000 Besuchern beim Klimastreik von „ Fridays for Future “. Und viele waren nicht nur gekommen, sondern verliehen ihrer Protesthaltung auch durch bunte, kreative Plakate und Schilder Ausdruck. Zusätzlich wurden auf dem Demonstrationsweg viele Botschaften mit Kreide auf den Boden der Stadt gezeichnet.

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima 1/76 Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Tausende demonstrieren in Münster für das Klima Foto: Matthias Ahlke

Richtig laut wurde es zudem nicht nur beim Demonstrationszug selbst, sondern auch bei der Abschlusskundgebung auf dem Prinzipalmarkt. Nur einmal, gegen 12.30 Uhr, wurde es ganz still. Aus aktuellem Anlass legten die Schüler eine Schweigeminute für die Opfer des Terrorakts in Neuseeland ein, bei dem Dutzende Menschen getötet wurden.

Auf der ganzen Welt hatte die Bewegung „Fridays for Future“ für den heutigen Freitag zu Protestaktionen für eine nachhaltigere Klimaschutzpolitik aufgerufen. Auch die Initiative „Fridays for Future Münster“ schloss sich dem Aufruf an.

Der Protest begann – wie inzwischen regelmäßig freitags – am Morgen am historischen Rathaus. Von dort aus zogen die Teilnehmer zum Schloss, wo eine Zwischenkundgebung stattfand, bevor sie sich auf den Rückweg zum historischen Rathaus machten.