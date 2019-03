Auf der ganzen Welt hat die Bewegung „ Fridays for Future “ für den heutigen Freitag (15.3.) zu Protestaktionen für eine nachhaltigere Klimaschutzpolitik aufgerufen. Erwartet werden Demonstrationen in über 1600 Städten in über 100 Ländern. In Deutschland sind weit über 200 Streiks geplant.

Auch die Initiative „Fridays for Future Münster“ schloss sich dem Aufruf an – mit großem Erfolg: Von 5000 Teilnehmern sprechen die Organisatoren in Münster.

Der Protest begann – wie inzwischen regelmäßig freitags – am Morgen am historischen Rathaus. Von dort aus zogen die Teilnehmer zum Schloss, wo eine Zwischenkundgebung stattfand, bevor sie sich auf den Rückweg zum historischen Rathaus machten. Gegen Mittag soll die Protestaktion dort beendet werden.