Schüler besuchen Krebsforscher im Labor

Seit elf Jahren findet im März ein europäischer Aktionstag zur Stammzellforschung, der „UniStern Day“ statt. Ziel ist es, an Schulen vermitteltes Wissen zu Fragen der Stammzellforschung zu vertiefen, Einblicke in die Forschungspraxis zu ermöglichen und die Neugier der Schülerinnen und Schüler zu wecken. In 15 Ländern öffneten am Freitag 99 Institute ihre Türen, so auch an der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Münster, wo der Brustkrebs im Focus steht.