Münster -

„Lkw-Parkplätze gehören an die Autobahn.“ Mit diesen Worten reagierte Münsters Polizeipräsident Hajo Kuhlisch am Freitag auf die Debatte zu der Frage, wie man dem dramatischen Mangel an Lkw-Parkplätzen an den Autobahnraststätten begegnen könne.