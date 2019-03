An der Lützowstraße in Münster-Handorf hat es am Montagmorgen eine Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei ist ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Auf der Höhe des Recyclinghofs wurde die Straße voll gesperrt, mittlerweile konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Während des Berufsverkehrs war es auf den umliegenden Straßen zu Staus gekommen.

Wie die Feuerwehr auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, war wohl nur ein Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und mit hydraulischem Werkzeug befreit. Danach wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Das hat die Polizei via Twitter mitgeteilt.

Die Feuerwehr Münster ist mit Kräften der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort.