An der Lützowstraße in Münster-Handorf hat es am Montagmorgen eine Verkehrsunfall gegeben. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das teilt die Feuerwehr Münster mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer des Wagens in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

"Aufgrund der Lage des Fahrzeugs gestaltete sich die notärztliche Versorgung äußerst schwierig", heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Der Zugang zum Patienten habe zeitweise nur kopfüber erfolgen können. Die Feuerwehr konnte den Mann durch Einsatz schweren hydraulischen Geräts befreien.

Der Zustand des Patienten habe sich im Laufe des Einsatzes verschlechtert, lebensrettende Maßnahmen waren notwendig. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Lützower Straße war auf Höhe des Recyclinghofs zeitweise voll gesperrt. Während des Berufsverkehrs kam es zu erheblichen Einschränkungen.

Verkehrsunfall an der Lützowstraße 1/4 An dem Unfall war nach Angaben der Feuerwehr nur ein Fahrzeug beteiligt. Foto: Helmut P. Etzkorn

Kräfte der Berufsfeuerwehr Münster sowie der Freiwilligen Feuerwehr haben die verletzte Person geborgen. Foto: Helmut P. Etzkorn

Der Unfall ereignete sich auf der Höhe des Recyclinghofs. Foto: Helmut P. Etzkorn

Bei einem Verkehrsunfall an der Lützowstraße wurde eine Person in ihrem Wagen eingeklemmt. Foto: Helmut P. Etzkorn

Am Einsatz waren 29 Kräfte von Berufsfeuerwehr, freiwilliger Feuerwehr und städtischem Rettungsdienst beteiligt.