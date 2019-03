Ein besonderes Experiment findet seine Fortsetzung: Das „Tonlabor“ in der Pension Schmidt geht in die zweite Runde. Die Besetzung für Teil zwei der neue Konzertreihe, bei der Studio- und Berufsmusiker aus der „zweiten Reihe“ für einen Abend zur Projektband werden, steht fest.

Mitbegründer Gereon Homann wird wieder am Schlagzeug sitzen, davor stehen Keyboarder Bene Aperdannier , Stephan Jochen Schulze an Tuba, Posaune und Euphonium sowie ein Überraschungsgast am Mikrofon.

Mit Ed Sheeran zusammengearbeitet

Aperdannier hat schon mit Ed Sheeran, Till Brönner und Katie Melua zusammengearbeitet. Stephan Jochen Schulze war Mitglied im Bundes-Jazz-Orchester, zahlreichen Big Bands und der Götz Alsmann Band. Neben seiner Lehrtätigkeit an der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld leitet er seit 2006 das Jugendjazzorchester NRW. Gastgeber und Band-Schlagzeuger Homann trommelt bei Eat the Gun, Philip Boa & the Voodoo Club, Herb Geller sowie El Bosso & die Ping Pongs, außerdem ist er Folkwangpreisträger im Bereich Jazz.

Wenn die zusammengewürfelte Combo so gut harmoniert, wie beim ersten Mal Sänger Cosmo Klein, Keyboarder Nicolas Börger, Gitarrist Simon Kempner und Homann, ist ein rauschendes Fest gewiss. Bei der Premiere am 6. März begeistere das „Tonlabor“ die 80 Gäste in der Pension Schmidt mit einer Mischung aus Funk, Soul und Pop derart, dass man Sorge haben musste, bereits früh im Jahr eines der besten Konzerte des Jahres gesehen zu haben.