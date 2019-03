Kreditkarten-Stress und Indien hautnah

„Inzwischen bekommen wir wieder Geld“, sagt Lars Stork – und die Erleichterung ist ihm auf dem geschickten Video anzusehen. Die Sicherheitsstandards der deutschen Banken sind eben hoch, und wenn mehrmals Geld nach Indien fließt, schrillen in Deutschland mitunter die Alarmglocken. „Aber mit einem Anruf bei unserer Bank und der Beschreibung unserer Reiseroute“, so Lars Stork, sei diese Hürde jetzt überwunden.

Dabei sind die Gremmendorfer noch am Anfang ihrer langen Asien-Route, die sie auch durch Thailand, Indonesien, Vietnam und Kambodscha führen wird. „Allerdings haben wir schon einiges gestrichen, da es mit Kindern einfach nicht zu schaffen ist“, räumt Lars Stork ein. „Teile des indischen Westens sind raus, da das Wetter in der Wüste in dieser Jahreszeit zu unberechenbar ist“ – mit plötzlichen Stürmen mit Windgeschwindigkeiten um 180 Stundenkilometer. Und Nepal wurde gestrichen. „Da unsere Kinder sich querstellten zur Trekkingtour“ – mit anstrengen den 1500 bis 3500 Metern Höhenunterschied.

Yoga ist Familienkonsens

Yoga trifft da schon eher den Familienkonsens. „Von Agra – mit mehreren zum Weltkulturerbe zählenden Stätten wie dem Mausoleum Taj Mahal – sind wir nach Rishikesh gefahren und haben dort eineinhalb Wochen in der Heiligen Stadt verbracht“, mit Yoga im Ashram und Meditation und Bad im Ganges. Lars Stork: „Der ist hier oben ziemlich kalt.“ Die Stadt Rishikesh am Fuße des Himalaya und am Ufer des hier oben noch sehr klaren Ganges wurde übrigens weltweit bekannt, als sich die Beatles und andere westliche Popstars in den 1960er-Jahren im Yoga-Ashram zur Meditation zurückzogen.

Familie meldet sich aus Indien

Den Kindern der Familie Stork haben es indes die vielen wild lebenden Tiere angetan: Affen, Büffel, Elefanten und „vor allem die Kamele fand ich toll“, schwärmt der achtjährige Raphael. Fasziniert ist seine Schwester Josefine vom Hindufest, „bei dem wir dabei sein durften – so bunt wie bei uns der Karneval“.

Zwischendurch gibt's Schulaufgaben

Bahn und Bus sind die bevorzugten Verkehrsmittel der Storks. Mit dem Flieger sind die vier inzwischen nach Thailand weitergereist. Auf dem Besuchsprogramm: Der große Palast in Bangkok, Residenz der Könige von Siam bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts und mehrere Tempel. Schließlich ist die Tour auch als Bildungsreise gedacht.

Gremmendorfer Familie Stork auf Weltreise 1/14 Die Backwaters im indischen Bundesstaat Kerala im Südwesten Indiens Foto: Stork

Familie Stork am Charuti-Wasserfall in Rishikesh am Fuße des Himalaya Foto: Stork

Die Backwaters im indischen Bundesstaat Kerala im Südwesten am Arabischen Meer. Foto: Stork

Tempel in Indien Foto: Stork

Tempelanlage in Indien Foto: Stork

Teeplantagen im indischen Munnar auf 1500 Metern Höhe Foto: Stork

Charuti-Wasserfall beim Yoga-Zentrum Rishikesh Foto: Stork

Beim Besuch des Taj Mahal im Norden Indiens Foto: privat

Am Roten Fort in Agra in Nordindien. Foto: i

Lars Stork im Yogas-Sitz am Ganges bei Rishikesh, dem Yogazentrum im Norden Indiens Foto: Stork

Baden im Ganges Foto: Stork

Fischernetze des Dschingis Khan bei Kochi in Südindien Foto: Stork

Die Gremmendorfer Familie Stork, die auf einjähriger Reise quer durch Südostasien ist, meldet sich aus Indien und Thailand – mit spannenden Eindrücken und einigen Hürden, die genommen wurden. Foto: Stork

Vor dem Großen Palast in Bangkok (Thailand): Lars und Stefanie Stork mit ihren Kindern Josefine und Raphael Foto: Stork

Die Kinder Josefine, die aufs Annette-Gymnasium in Münster geht, und Raphael, der die Ida-Grundschule in Gremmendorf besucht, büffeln zwischendurch auch für die Schule. Nicht bei lausigem Wetter mit Dauerregen und Sturm wie in Münster, sondern bei 36 Grad und herrlichen Strandaufenthalten. Lars Stork: „Sehr angenehme Temperaturen. Knochen und Muskeln freuen sich.“ Die Gremmendorfer tanken derzeit auf für die nächsten Abenteuer. „Unser nächstes größeres Ziel ist Angkor Wat in Kambodscha“ – bekannt für seine beeindruckende Tempelanlage.