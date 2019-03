Neues Semester startet

Der Beginn des Sommersemesters fällt in diesem Jahr deutlich vor Ostern : Bereits am 1. April ist an der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Vorlesungsbeginn. Die Fachhochschule Münster beginnt mit ihren Lehrveranstaltungen offiziell bereits eine Woche früher, nämlich am 25. März.

Kein großer Ansturm erwartet

Zum Sommersemester erwarten aber beide Hochschulen traditionell nur wenige Erstsemester – Studienanfänger in Bachelorstudiengängen starten in aller Regel nur einmal im Jahr – nämlich zum Wintersemester jeweils im Oktober.

Tipps für Erstsemester - So gelingt der Unistart!

An der WWU bilden die Fächer Betriebswirtschaftslehre (BWL), Volkswirtschaftslehre) (VWL), Jura, Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie die Ausnahme – allesamt NC-Fächer. In BWL (108 Erstsemester), VWL (17) und Jura (126) ist das Einschreibeverfahren abgeschlossen, für Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie werden insgesamt rund 250 Neulinge erwartet – hier ist das Vergabeverfahren nach Auskunft der Universität noch nicht abgeschlossen.

700 neue Studierende an der FH

Auch die Fachhochschule Münster nimmt nur in ausgewählten Bachelorstudiengängen Studierende auf: Dies allerdings unter anderem in den relativ großen Fachbereichen Wirtschaft, Soziale Arbeit und Design. An der FH starten allerdings aktuell eine ganze Fülle von Masterstudiengängen in vielen Bereichen. Hier werden insgesamt rund 700 neue Studierende erwartet, so eine Sprecherin der FH.

Die Neulinge der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät starten am 1. April zunächst mit der von der Fachschaft organisierten Orientierungswoche. Die Veranstaltungen der O-Woche für die neuen Jura-Studierenden sind bereits vom 27. bis 29. März.