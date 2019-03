Bleiben gelbe Säcke länger?

Aktuell gibt es in Deutschland neun Duale Systeme, das Unternehmen RKD noch mitgezählt. Sie sind zuständig für die Entsorgung von Verkaufsverpackungen. Dazu gehören auch die so genannten Leichtverpackungen, die aktuell in Münster über den Gelben Sack entsorgt werden.

Entsprechend dem politischen Willen in Münster versuchen die Abfallwirtschaftsbetriebe (AWM) bereits seit einigen Jahren, einen Konsens mit den Dualen Systemen zur flächendeckenden Einführung einer Wertstofftonne (für Verpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen) in Münster zu erzielen.

Eine Einigung mit Blick auf die Tonnengröße und den Abfuhrrhythmus war bislang nicht möglich, so die Auskunft der AWM. Das am 1. Januar 2019 in Kraft getretene Verpackungsgesetz eröffnet den Kommunen die Möglichkeit, Vorgaben zum Sammelsystem festzulegen (Sack oder Tonne und Abholrhythmus).

Eine gelbe Tonne (nur für Verpackungen) könnte die Stadt Münster mit ihren Vorgaben zur Sammlung aufgrund der neuen Mitbestimmungsrechte aus dem Verpackungsgesetz durchsetzen. Diese Rahmenvorgabe ist rechtlich gesehen ein Verwaltungsakt, gegen den die Dualen Systeme entsprechend Rechtsmittel einlegen können. Ziel der Stadt Münster ist ein Konsens.