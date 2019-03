In der Stadtverwaltung sind die Vorbereitungen für die am 26. Mai stattfindende Europawahl angelaufen. Wegen der Sanierung des Stadthauses 1 befindet sich das Hauptwahlbüro diesmal nicht im Stadthaussaal im Rathausinnenhof, sondern im VHS-Forum am Aegidiimarkt 2.

Dort können die Wahlberechtigten bereits ab 24. April ihre Stimme abgeben. „Wir stellen uns auf einen großen Andrang ein“, betont der Leiter des Wahlamtes, Maik-Johannes Waldeyer mit Blick auf die stetig steigende Zahl von Briefwählern. Bei der Europawahl 2014 lag die Wahlbeteiligung bei 61,9 Prozent – sie fand damals zusammen mit der Kommunalwahl statt. 2009 gaben 50,8 Prozent ihre Stimme ab.

Maik-Johannes Waldeyer leitet das Wahlamt. Foto: Matthias Ahlke

Zahlen zur Wahl

Auf dem Stimmzettel werden am 26. Mai rund 40 Parteien oder Vereinigungen stehen, berichtet Waldeyer. Die 172 Wahllokale sind zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. 2000 ehrenamtliche Wahlhelfer werden in den nächsten Tagen angeschrieben.

234.000 Personen sind zur Stimmabgabe aufgerufen, darunter 4000 Erstwähler. Daneben sind in Münster rund 10 000 nichtdeutsche EU-Bürger, vor allem Polen, wahlberechtigt. „Wir werden sie im Vorfeld der Wahl schriftlich darauf hinweisen, dass sie sich ins Wählerverzeichnis eintragen lassen müssen, um an der Europawahl teilzunehmen“, erläutert Waldeyer. Voraussetzung sei, dass sie seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Münster haben. EU-Bürger, die in Münster wählen, erhalten einen deutschen Stimmzettel – und nicht den Stimmzettel ihres Heimatlandes.

Stadt fährt zweigleisig

Noch ist unklar, wann Großbritannien die EU verlassen wird. „Die in Münster lebenden Briten führen wir schon jetzt nicht mehr als EU-Bürger“, sagt Waldeyer. Im Klartext: Sie dürfen nicht mehr an der Europawahl teilnehmen. Zugleich sei die Stadt auf alle Eventualitäten eingerichtet, sollte der Brexit doch noch ausfallen oder in weite Ferne rücken. „Für diesen Fall fahren wir zweigleisig.“ Die in Münster lebenden Briten würden dann kurzfristig angeschrieben.

Münsteraner, die in Großbritannien leben, können natürlich an der Europawahl teilnehmen. Auf Antrag werde ihnen die Stadt die Wahlunterlagen zuschicken, betont Waldeyer.

Bei der Europawahl 2014 holte in Münster die CDU die meisten Stimmen (32,9 Prozent) – gefolgt von SPD (28,6 Prozent), Grünen (18,5 Prozent), Linken (5,5 Prozent) und FDP (4,8 Prozent).