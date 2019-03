Wenn Eltern überfordert sind

Ein Vater weiß nicht weiter. Seine Tochter wird in der Schule durch ständige WhatsApp-Nachrichten eines Mitschülers gemobbt. Also ruft er beim münsterischen Elterntelefon des Deutschen Kinderschutzbundes an. Diesen typischen Fall schildert eine Beraterin aus Münster, die sich schon seit 15 Jahren die Sorgen von überforderten, manchmal sogar hilflosen Eltern anhört. „Das Gespräch mit dem Vater war gut, wir haben zusammen nach Lösungswegen gesucht“, beschreibt die Beraterin ihre Hilfestellung.

Die ehrenamtlich tätige Münsteranerin muss anonym bleiben. Der Schutz für die 25 Telefon-Berater hat für Dieter Kaiser , Geschäftsführer des Kinderschutzbundes Münster, oberste Priorität.

„Die wichtigste Aufgabe für die Berater besteht im Zuhören. Sie müssen die Probleme der Eltern, die uns anrufen ernst nehmen“, sagt Kaiser. 368 Mütter und Väter, aber auch Freunde oder Großeltern haben im vergangenen Jahr beim Elterntelefon in Münster Rat gesucht. Bei drei von vier Anrufern handelt es sich um Frauen. Im Schnitt sind die Anrufer zwischen 30 und 49 Jahre alt. Die Themen? „Es geht viel um das Thema Grenzen setzen in der Erziehung“, erzählt die Beraterin. Besonders die richtige Erziehung im Umgang mit Smartphones und dem Internet nehme in den letzten Jahren merklich zu, erzählt sie. Es meldeten sich aber auch Mütter, die mit dem Neugeborenen überfordert sind.

Manchmal, erzählt die Münsteranerin, werde das Telefon auch für die falschen Zwecke missbraucht. Manchen beschweren sich über Gott und die Welt, andere belästigen die Ehrenamtlichen auf sexualisierte Art.

„Darauf werden die Berater natürlich vorbereitet“, sagt Kaiser. In einer neunmonatigen Grundausbildung wird Interessierten die Technik der Gesprächsführung beigebracht, die es für das Ehrenamt braucht. Anschließend folgen dann ein bis zwei zweistündige Dienste pro Monat am Telefon. „Ein wichtiger Baustein ist die Supervision“, sagt Kaiser. Dort werde das am Telefon Erlebte mit Fachleuten reflektiert. Dies sei wichtig, so die Beraterin, weil man sich die Sorgen hier und da zu Herzen nehme. „Trotzdem bin ich gerne viele Jahre dabei geblieben, weil die Rückmeldung der Menschen, die sich für die Hilfe bedanken, einfach schön ist.“