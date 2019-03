Rund 10 500 Hunde sind in Münster behördlich gemeldet und viele davon sind tagsüber, wenn Herrchen oder Frauchen zur Arbeit gehen, allein in der Wohnung. Das geht wegen der Bellerei nicht nur den Nachbarn auf die Nerven, sondern belastet auch das Tier.

„Purer Stress für das Gruppentier Hund, weil es zutiefst ihrem Wesen widerspricht, allein zu bleiben“, sagt die Soziologin Anna Lena Schulze . Deshalb will die 36-Jährige jetzt in Münster eine Hundetagesstätte einrichten. Zusammen mit Freunden gründete die in Coerde lebende Tierfreundin eine Hundegruppe. Als Soziologin beobachtete sie besonders die Kommunikation der Hunde. „Kleine Veränderung der Mimik und Körperhaltung haben eine große Wirkung, der Sozialkontakt ist gerade für Hunde wichtig“, meint die Tierbesitzerin.

Schulze machte sich selbstständig, bietet Haustierbetreuung und Dogwalking an, bildete sich in Seminaren weiter. Hundepsychologie, Antigiftköder-Training, der Umgang mit sogenannten „Angsthunden“ und die Erste Hilfe beim Hund waren Themen. Und sie erlebte in der Praxis, wie sich im wahrsten Sinne des Wortes die Vierbeiner hundeelend fühlen, wenn sie tagsüber allein in der Wohnung sind. Und nicht selten dann irgendwann abgegeben werden müssen. Schulze selbst arbeitet ehrenamtlich bei den Tierfreunden Münster und sieht häufig, was dann aus den abgeschobenen Hunden wird und wie schwer sie an neue Besitzer vermittelt werden können.