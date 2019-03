Die Verhandlung in Saal II des Verwaltungsgerichts Münster war am Dienstagmorgen ganz und gar in Hand sachkundiger Juristen. Nicht nur in Person der Richter und der Anwälte – auch die Klägerin ist Juristin.

Im Studium hatte die junge Frau den „Freischuss“ gewählt – und sich damit vorzeitig ins Examen vorgewagt. Sie bestand im Jahr 2016 die Klausuren nicht, und bis sie ihr erstes Staatsexamen in der Tasche hatte, lief die maximal neun Semester gewährte Bafög-Förderung aus. Das Bafög-Amt beim Studierendenwerk Münster hatte eine Verlängerung abgelehnt. Diese von der Studentin beklagte Entscheidung hat das Verwaltungsgericht bestätigt. Im Grundsatz ging es dabei um die Frage, wie viel Vorbereitungszeit für eine Examensprüfung angemessen ist, wie Richter Michael Labrenz feststellte.

An der Rechtswissenschaftlichen Fakultät sei ihr nach dem gescheiterten „Freischuss-Examen“ geraten worden, sich erneut ein komplettes Jahr lang auf die Prüfung vorzubereiten, so die junge Juristin, die inzwischen nach bestandenem Examen ihr Referendariat absolviert. Insgesamt habe sie deswegen eine zusätzliche Förderungszeit von drei Semestern benötigt.

Das Studierendenwerk gewährte allerdings – gemäß einer für das gesamte Bundesgebiet geltenden Verwaltungsempfehlung – lediglich zwei Semester. Ihr Studium beendete die junge Frau mit Hilfe eines Studienkredits, wie sie nach der Verhandlung berichtete.

Sie und ihr Anwalt argumentierten mit der Besonderheit des Jurastudiums. Hier wird, anders als in anderen Studienfächern, im ersten Staatsexamen der gesamte Stoff des Studium abgeprüft. Ein komplettes Jahr wird im Studienplan veranschlagt, um diese Inhalte im sogenannten Repetitorium zu wiederholen.