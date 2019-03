Nicht einladend auf Dauer

Die Stadt hat damit begonnen, ein Haus an der Johanniterstraße für die Unterbringung obdachloser Familien umzubauen. Das gefällt nicht allen Anwohnern . Sie sorgen sich darum, dass die Kinder der Familien an der Bahnlinie zu großem Lärm ausgesetzt sein könnten und noch mehr darum, dass es keine ausreichenden Rettungswege zu dem Haus gebe. Die Konsequenz könne sein, dass die Stadt erhebliche Mittel für den Umbau investiere, der am Ende nicht genehmigungsfähig sei, argwöhnt ein Nachbar.

Argumente, die Sozialamtsleiterin Dagmar Arnkens-Homann für nicht stichhaltig hält. „Die Baugenehmigung für das Haus ist erteilt“, sagt sie. Die 34 Personen, die dort einziehen sollen, würden in aller Regel höchstens ein Jahr in der Unterkunft bleiben. „Die Familien werden von uns intensiv betreut und es wird alles dafür getan, dass sie in eine andere Wohnung abseits von Obdachlosenunterkünften finden“, so Arnkens Homann.

So werden an der Johanniter-Straße keine kompletten Wohnungen zum Einzug vorbereitet. Vielmehr beziehen die Familien – ähnlich wie in den bisherigen Flüchtlingsunterkünften der Stadt – einzelne, mit Betten, Tischen und Stühlen möblierte Zimmer und haben eine gemeinsame Küche zur Verfügung.

Ähnlich sind bereits jetzt Familien am Schwarzen Kamp in Mecklenbeck und in Bima-Häusern am Hohen Heckenweg untergebracht. Viele kommen aus den Häusern an der Trauttmansdorffstraße, die der Stadt jahrzehntelang als Obdachloseneinrichtung dienten – und in denen sich zahlreiche Familien viele Jahre lang auf Dauer eingerichtet hatten.

In der Siedlung hatten sich vielfältige Probleme gehäuft: Kriminalität und Polizeieinsätze gehörten zur Tagesordnung, viele Kinder wurden nicht oder nur unregelmäßig zur Schule geschickt. „Die Siedlung an der Trauttmansdorffstraße steht jetzt leer“, so Arnkens-Homann. Am heutigen Mittwoch will die Wohn- und Stadtbau Pläne für eine neue Nutzung des Geländes präsentieren.

Die Auflösung des verfestigten, von Gewerbeflächen umgebenen Obdachlosen-Quartiers stieß bei den früheren Bewohnern auf wenig Gegenliebe. In die neuen Unterkünfte, wo sie von Fallmanagern des Sozialamtes betreut werden, durften sie weder ihre bisherigen Möbel noch Haustiere mitnehmen. Etliche hätten es deshalb vorgezogen, Münster mit unbekanntem Ziel zu verlassen, so die Leiterin des Sozialamtes.

Die Erfahrungen mit der neuen, dezentralen Unterbringung seien gut, betont Arnkens-Homann. Für die meisten Familien werde schnell eine Perspektive gefunden und sie könnten die Unterkunft bald verlassen und reguläre Wohnungen beziehen.