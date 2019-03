Der Streit zwischen dem Sportverein Münster 08 und der Stadt Münster um die Nutzung des Geländes neben dem Kunstrasenplatz des Vereins ist Vergangenheit. So sieht es Sportdezernentin Cornelia Wilkens , die am Montag Vertreter von Münster 08 und des Karate-Vereins Shotokan zu einem, wie sie sagt „sehr konstruktiven Gespräch“ empfangen hatte.

Der Karateverein will und soll, wie berichtet, auf dem Grundstück eine neue Halle bauen. Das bisherige vereinseigene Dojo steht auf dem Baugelände der Mathilde-Anneke-Gesamtschule und muss deswegen abgerissen werden.

Erfolglose Klagen

Der Verein Münster 08, der die Stadt deswegen mit mehreren Klagen überzogen hatte und alle Verfahren, zuletzt vor dem Oberlandesgericht Hamm, verlor, habe nun schriftlich erklärt, keine weiteren Schritte gegen den Bau der Shotokan-Halle auf dem städtischen Grundstück zu unternehmen, erklärt Wilkens.

Zuletzt hatte der Verein angekündigt, das Grundstück nicht räumen und weitere rechtliche Schritte einleiten zu wollen. Daraufhin hatte der Sportausschuss eine Resolution verfasst und die Stadt dem Verein 08 gedroht, ihm sämtliche Liegenschaften zu entziehen.

Beim Gespräch am Montag ging es mit Blick auf den Shotokan-Bau „nur noch um das wie, nicht mehr um das ob“, sagt Cornelia Wilkens erleichtert. Mit den Bauarbeiten könne nun unmittelbar begonnen werden, etwa ein Jahr Bauzeit sei realistisch. Die Karatekas sollen so lange wie irgendmöglich in ihrer alten Halle bleiben können, betont Wilkens.