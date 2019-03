Popsängerin Charlotte Giers im Interview

Vor Kurzem hat Charlotte Giers ihre kleine „Loyalität“-Tour mit fünf Konzerten in Deutschland anlässlich der Veröffentlichung ihrer gleichnamigen EP in der Alexianer-Waschküche in Münster gestartet. Und das nicht von ungefähr: Die Singer-Songwriterin aus Detmold verbindet viel mit Stadt. Sie hat hier studiert, früher für Steffi Stephan gearbeitet und viel von ihm gelernt, wie die Popsängerin heute sagt.

Im Interview mit unserem Redakteur Pjer Biederstädt erzählt sie vom steinigen Weg ins Musik-Business und von den außergewöhnlichen Versuchen, die sie unternommen hat, um als Sängerin berühmt zu werden.

Sie sollen früher vor dem Fernseher Britney-Spears-Lieder mitgesungen haben. Machen Sie das heute noch?

Charlotte Giers (lacht): Das habe ich früher tatsächlich sehr viel gemacht. Jetzt aber nicht mehr. Heute ist es Taylor Swift. Und ich spiele jetzt direkt Gitarre dazu.

Sie wussten früh, dass Sie Sängerin werden wollten, und haben schon 2008 Demos mit ihren Liedern an die großen Plattenfirmen Sony und Universal geschickt. War das rückblickend etwas naiv?

Giers: Ja, total. Und irgendwie auch nicht. Ich wusste halt nicht, wie ich sonst an mein Ziel kommen sollte. Und damals hörte man oft von Stars, die auf diese Weise entdeckt wurden. Ich hatte gelesen, dass Mariah Carey in einer Garderobe gearbeitet hat, jemandem ein Tape von sich gegeben hat und so berühmt wurde.

Was haben Sie noch versucht?

Giers: Es gab da diesen Produzenten Toby Gad in New York. Ich dachte, wenn die bei Sony und Universal mich nicht wollen, spüre ich den auf und stelle mich vor. Also bin ich einfach nach New York geflogen. Als ich an seinem Haus war, musste ich feststellen, dass er kürzlich nach L.A. gezogen war. Stattdessen habe ich dann dort mit vier polnischen Bauarbeitern am Tisch gesessen und einen lustigen Tag gehabt. Den Trip habe ich dann genutzt, um einfach auf allen Open Stages zu singen.

„ Ich dachte damals, alle würden auf mich warten. War aber nicht so. Ich dachte damals, alle würden auf mich warten. War aber nicht so. “

Die Geschichte hat Sie aber nicht davon abgehalten, eine ähnliche Reise nach Paris zu unternehmen.

Giers: Genau. Ich hatte irgendwie die Adresse von David Guettas Studio aufgetan. Also bin ich da mal vorbeigefahren. Ich kam erst nicht ins Haus, bin dann mit dem Postboten reingeschlüpft, habe an jeder Tür geklingelt und stand irgendwann im Studio. Guetta war nicht da, aber ein paar seiner Mitarbeiter. Und die ließen mich sogar vorsingen. Ich hatte riesige Hoffnung danach, habe aber nie wieder etwas von denen gehört. Ich dachte damals, alle würden auf mich warten. War aber nicht so.

Was haben Sie in der Zeit über das Musik-Business gelernt?

Giers: Dass es kein Selbstläufer ist, sich als Künstler zu etablieren. Und ich habe gelernt, selbst zu handeln. Wenn es so nicht funktioniert, entdeckt zu werden, dann packe ich eben selber an, habe ich mir gedacht. Ich bin nach Berlin gezogen, in den wilden Dschungel mit viel Konkurrenz. Dort habe ich meine erste EP „Charly“ aufgenommen und gelernt, mich über digitale Kanäle selbst zu vermarkten.

Es folgte 2017 das erste Album „Elektrisiert“. Leben Sie denn jetzt von der Musik?

Giers: Nein, ich habe einen normalen Job und arbeite vier Tage in der Woche.

Hoffen Sie, dass der ganz große Durchbruch noch kommt?

Giers: Ja, natürlich. Musik ist meine große Leidenschaft.