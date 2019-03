Was sind die verheerendsten Auswirkungen eines Traumas? Wie können wir traumatisierten Menschen helfen, die Energie für das Leben wieder zu generieren? Welche Informationen liefert die aktuelle wissenschaftliche Forschung über Migration? Welche Rolle spielt die Aufenthaltsrechtslage in der Psychotherapie? Und warum entstehen Schwierigkeiten in der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge?

Antworten auf diese und weitere Fragen, einen Einblick in die tägliche kultursensible Arbeit in seiner Praxis sowie hilfreiche Tipps für eine bessere transkulturelle Kommunikation möchte der deutsch-syrische Kinder- und Jugendpsychiater und Pädiater Ahmad Alhzzouri beim nächsten Alex Talk am Dienstag, 26. März, in der Alexianer-Waschküche geben.

Blick auf körperliche und seelische Belastungen

Seit gut zwei Jahren behandelt Alhzzouri in der Praxis der Alexianer-Don Bosco-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie schwerpunktmäßig auch Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. „Nicht jede Extrembelastung zieht eine posttraumatische Belastungsstörung nach sich. Vielmehr prägen Aspekte des sozialen Lebens und der im Exil erlebte Stress psychische Probleme viele Jahre nach der Ankunft in der neuen Heimat oft stärker als traumatische Erfahrungen vor der Ankunft“, skizziert der Experte.

Mit einem umfassenden Blick auf sämtliche körperlichen und seelischen Belastungen von Migranten, direkten Einblicken in ihre Glaubenswelt und Spiritualität sowie konkreten Praxis-Beispielen von erkrankten Kindern und Jugendlichen liegt es dem Referenten dabei am Herzen, mit seinem Vortrag einen lebensnahen und ungeschönten Einblick in das Erleben und Fühlen seiner jungen Patienten und deren Eltern zu geben, wie es in einer Pressemitteilung heißt.