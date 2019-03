Am besten beschreibt man Funny van Dannen mit einem nicht mehr allzu gebräuchlichen Wort: Liedermacher. Auf Neudeutsch also: Singer/Songwriter. Und vielleicht ist der Wahl-Berliner sogar der witzigste seiner Sorte – zumindest in Deutschland.

Ende vergangenen Jahres hat der 61-Jährige sein mittlerweile 15. Studio-Album vorgelegt. Die Songs auf „Alles gut Motherfucker“ thematisieren einmal mehr Liebe, Leid und Wahnsinn. Da besingt er schon mal die Yoga-Seligkeit im mitteleuropäischen Herbst des Lebens mit seiner typisch wehmütigen Ambivalenz. Es gibt leichte Songs, politische Lieder. Gott und Engel fehlen genauso wenig wie ein verliebter Musikantenknochen.

Humor und Melancholie

Und trotz des Humors schwingt bei van Dannen immer auch Melancholie mit. Diese Mischung hat auch schon andere Musiker beeindruckt. Udo Lindenberg und die Toten Hosen haben Lieder von van Dannen gesungen. Aber auch weniger bekannte Bands wie Dackelblut, Die Schröders und Rantanplan coverten seine Songs.

Nach seiner „Sommerwind“-Tour, die ihn im vergangenen Jahr durch diverse Theatersäle führte – van Dannen gab auch ein Konzert in der Elbphilharmonie – ist er jetzt mit seinem neuen Album auf Frühjahrs-Reise und macht auch Halt in Münster.

Großen Pomp darf man bei Funny van Dannen nicht erwarten. Meistens begleitet er sich selbst auf der akustischen Gitarre und gelegentlich auch mit einer Mundharmonika. Viel mehr braucht es aber auch nicht, um einen Abend mit skurrilen Geschichten, mit viel Witz und Humor, einer Prise Lakonie und schönen Melodien zu erleben.