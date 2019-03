Der Rat der Stadt Münster muss über eine weitere, millionenschwere Investition entscheiden. In der Sitzung am 3. April, so sieht es ein Ratspapier vor, sollen die Kommunalpolitiker eine Beteiligung an einem neuen Unternehmen zur Verbrennung von Klärschlamm festzurren. Perspektivisch muss Münster für den Bau zehn Millionen Euro in die Hand nehmen.

Zum Hintergrund: Insgesamt fünf Kommunen beziehungsweise Wasserverbände wollen sich zusammenschließen und gemeinsam bis 2028 in Wuppertal für 60 Millionen Euro eine Anlage zum Verbrennen von Klärschlamm bauen. Neben Münster und Wuppertal wollen sich auch Düsseldorf sowie der Aggerverband in Gummersbach und der bergisch-rheinische Wasserverband mit Sitz in Haan an dem Projekt beteiligen. Insgesamt ist die Anlage auf 36 000 Tonnen Klärschlamm im Jahr ausgelegt, 6500 davon sollen aus Münster kommen.

Zum Hintergrund: Jahrelang wurde der Klärschlamm, der in Münsters Kläranlage anfällt, nach Mecklenburg-Vorpommern, später dann ins Weserbergland und in den Raum Paderborn transportiert und auf Felder aufgetragen. Diese sogenannte landwirtschaftliche Verwertung läuft aus Umweltschutzgründen immer mehr aus.

Seit Sommer 2017 wird der münsterische Klärschlamm in einer Anlage in der Nähe von Köln verbrannt. Doch die Preise steigen kontinuierlich. Musste die Stadt Münster im ersten Jahr 285 Euro je Tonne bezahlen, so waren es im vergangenen Jahr bereits über 300.

Wegen des absehbaren Engpasses bei der Entsorgung ist Tiefbauamtsleiter Michael Grimm fest davon überzeugt, dass der Aufbau eigener Entsorgungskapazitäten – im Verbund mit anderen Städten – beste Chancen biete, die Preise im Griff zu halten. Für einen Alleingang sei die Menge in Münster zu gering.

Wie aus dem Ratspapier weiter hervorgeht, hat sich das Tiefbauamt auch nach Kooperationspartner im Regierungsbezirk Detmold oder auch in Rheine und Osnabrück umgeschaut, allerdings ohne Erfolg.

Nach dem aktuellen Zeitplan würde die neue Verbrennungsanlage 2028 in Betrieb gehen. Münster wäre danach für mindestens 20 Jahre verpflichtet, den in Coerde anfallenden Klärschlamm in Wuppertal zu entsorgen.