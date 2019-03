Am Freitag (22. März) um 14 Uhr gehen die Klimastreiks der „ Fridays for Future “-Bewegung weiter. Wie in der letzten Woche treffen sich die Streikenden in Münster am historischen Rathaus.

Die Schülerinnen und Schüler, Studierende und junge Menschen treten für ein Umdenken in der Klimapolitik in den Streik. Nachdem vergangenen Freitag über 300 000 junge Menschen für eine konsequente Klimapolitik auf den Straßen Deutschlands waren und über zwei Millionen weltweit protestierten, appellieren sich auch in dieser Woche erneut an die Verantwortung der Politiker für die Zukunft und die des Planeten.

Wissenschaftler solidarisieren sich

Nun solidarisieren sich über 23 000 Wissenschaftler mit der jungen Bewegung und unterzeichneten diese Stellungnahme. In Münster wird bei der kommenden Mahnwache Carsten Schaller aus der Arbeitsgruppe Klimatologie die Stellungnahme präsentieren. Auch der Münsteraner Seniorenrat unterstützt das Anliegen der streikenden Schüler und wird am Freitag vor Ort sein, wie es in der Pressemitteilung der Veranstalter heißt.