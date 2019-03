Ob das Gemälde auf Leinwand, das selbst geschriebene Musikstück oder der spannende Kinofilm: Kunst in all ihren Formen dient als vielfältiges menschliches Kommunikationsmittel. Wie verschiedene Kunstformen als „Selbstausdruck“, aber auch als „Kulturenverbinder“ wirken und Interkulturalität fördern können, soll die kommende „intercult grenzenlos“ TV-Sendung am heutigen Freitag (22. März) im Bürgerhaus Bennohaus, Bennostraße 5, beleuchten.

Ab 19.30 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, der Talkrunde bei Fingerfood zu folgen. Im Gegensatz zu den vergangenen Sendungen der Reihe, die sich vordergründig mit der Flüchtlingsthematik in Münster beschäftigt haben, soll mit dem heutigen Abend der Startschuss für eine neue Konzeptauslegung fallen, wie es in der Ankündigung heißt. Bewusst wollen sich die Veranstalter von der Stigmatisierung als „Migrant“ oder „Flüchtling“ distanzieren.

Weg von der Stigmatisierung als „Migrant“

Unter dem Motto „Home is where the he(art) is“ wird vielmehr das Thema Kunst als interkulturelles, verbindendes Kommunikationsmittel thematisiert. Das Mittel Kunst soll auf umfassende Weise behandelt werden. Die eigene Kunst der Gäste, deren Entstehung sowie die Vermittlung dieser sollen im Vordergrund stehen.

So treffen auf der Bühne vielfältige Gäste zum angeregten Austausch zusammen, stellen sich und ihre Arbeit vor und berichten von Erfahrungen. Dieses Mal treffen unter anderem die syrische Künstlerin Bushra Arnous, Projektmitglieder der interkulturellen Filmreihe „Leinwandbegegnungen“ sowie Künstler der diesjährigen „Afrosessions + Art“ aufeinander.

Ausstellung „Aus dem Rahmen fallen“ wird eröffnet

Im Vorfeld eröffnet ab 18 Uhr die Künstlerin Elke Oppenauer ihre Ausstellung „Aus dem Rahmen fallen“ im Foyer. Gezeigt werden textile Wandbehänge, sogenannte Quilts, bestehend aus kleinsten Stoffstücken, die per Hand zusammengenäht werden.

Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. Weitere Informationen unter ✆ 6 09 67 52.