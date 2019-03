Münster -

Zum wiederholten Male mehren sich in diesen Tagen Fälle, in denen Bürger von vermeintlichen Polizeibeamten angerufen werden. Diese raten ihnen, wegen einer angeblichen Einbruchserie in der Nachbarschaft Geld und Schmuck, das sie im Hause haben, den Polizisten auszuhändigen. Besonders betroffen ist derzeit der Stadtteil Wolbeck.