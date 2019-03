Die Stadt reagiert auf den Alarm des Studierendenwerks mit Blick auf Wohnraumknappheit in diesem Jahr (wir berichteten). Sie erklärte am Donnerstag in einer Pressemitteilung, dem Studierendenwerk das Gebäude 16 der Oxford-Kaserne weiter bis Sommer 2020 zur Verfügung zu stellen.

Das Haus bietet seit Mitte Oktober 2018 Platz für rund 100 Studierende. Das Gebäude wird vom Sozialamt als Reserve vorgehalten, um für den Fall gerüstet zu sein, dass in kurzer Zeit viele geflüchtete Menschen untergebracht werden müssen.

Geringes Entgelt für die Nutzung

Dazu wurde es laut Verwaltung mit Mitteln des Bundes umgebaut. Für die vorübergehende Nutzung durch das Studierendenwerk erhebt die Stadt ein geringes Entgelt, das sie an den Bund weiterleitet. Deshalb hatte das Studierendenwerk zum Beispiel auch Gelegenheit, seine Probleme im Verwaltungsvorstand zu erläutern.

Damals wurde in der Aussprache festgehalten, dass für das Angebot von studentischem Wohnraum das Studierendenwerk verantwortlich ist. Zugleich wurde betont, dass die Stadt sich durch Bauleitplanung, Genehmigungen und Wohnraumförderung unterstützend engagiere, auch wenn sie nicht selbst Träger von Bauvorhaben für studentisches Wohnen ist.

Oberbürgermeister Markus Lewe: „Studierende sind in Münster willkommen. Wenn alle – einschließlich Studierendenwerk – ihren Beitrag leisten, werden sie sich auch weiter willkommen fühlen.“