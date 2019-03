Französische Chansons erinnern an die Shoah

Mit einem Eröffnungskonzert aus der Partnerstadt Orléans beginnen am Montag (25. März) um 19.30 Uhr, im Rathausfestsaal die 12. Jüdischen Kulturtage Münster 2019. Die Organisatoren von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Münster (CJZ) und der Volkshochschule freuen sich im Europawahljahr auf den Blick nach Frankreich. Lesungen, Vorträge und eine Filmreihe im Cinema zeigen die vielfältigen Facetten des jüdischen Lebens in Frankreich, heißt es in einer Pressemitteilung.

Einfühlsam interpretieren die Künstler Aimée Leballeur, Lila Tamazit, Valérian Renault (Gesang) und Fred Ferrand ihr Programm „Chansons erinnern an die Shoah – Quand la chanson se souvient de la Shoah“ mit Liedern von Barbara und Jean Ferrat, Daniel Guichard, Pia Colombo, Gilbert Bécaud bis Serge Gainsbourg. Diese markieren die Entwicklung des Gedenkens an die Shoah in Frankreich.

Kuratorin Ann-Kathrin Hahn widmet sich in ihrem Vortrag „Marc Chagall – Ein Künstlerleben zwischen jüdischem Schtetel und Pariser Avantgarde“ am 4. April (Donnerstag) um 19 Uhr, im Picasso-Museum der Frage, inwieweit der jüdische Glaube Einfluss auf Chagalls Bildsprache genommen hat.

In der Lesung „Chronik einer Straße“ am 9. April (Dienstag) um 19 Uhr, im Shalom-Saal der Jüdischen Gemeinde, Klosterstraße, begegnet Autorin Barbara Honigmann in ihrer Straßburger Nachbarschaft der ganzen Welt im Kleinen. Gila Lustiger spricht am 11. April (Donnerstag) um 19 Uhr im Raum Jo 101 der WWU, Johannisstraße 4, über den Antisemitismus heute.

Für alle Veranstaltungen sind Karten im VHS-Infotreff, Aegidiimarkt 3, erhältlich, für das Eröffnungskonzert und den Vortrag von Gila Lustiger im WN-Ticket-Shop, Prinzipalmarkt 13-14 und an der Abendkasse.

