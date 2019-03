Am 16. und 17. März 1988 begann mit Giftgasangriffen auf die kurdische Stadt Halabja im Nordirak die Anfal-Operation im Kontext des Ersten Golfkrieges (1980-88). Die von Saddam Hussein befohlenen Angriffe bildeten den Auftakt zu einem Völkermord an den Kurden. An diese Verbrechen und das bis heute fortdauernde Leiden Überlebender erinnerte die Gesellschaft für bedrohte Völker mit Unterstützung des Eine-Welt-Forums Münster und der Volkshochschule .

Gezeigt wurde der Dokumentarfilm „Kurdland“ in Anwesenheit des kurdischen Filmemachers und Journalisten Hassan Irandost, der mit Bildern der Opfer und Flüchtlinge aufwuchs und dessen Dorf auch angegriffen wurde, heißt es in einer Pressemitteilung. 1997 fand Irandost in Münster eine neue Heimat, wo er heute als Modedesigner mit Schneiderei arbeitet. Er dankte Deutschland für ein Leben in Frieden und Sicherheit.

Deutsche Verantwortung – kurdische Gäste

Ismet Nokta und Dr. Kajo Schukalla von der Gesellschaft für bedrohte Völker sprachen die besondere Verantwortung Deutschlands an, denn erst durch die Beteiligung deutscher Firmen am irakischen Chemiewaffenprogramm waren die Angriffe auf Halabja möglich geworden. Auch forderten sie mehr Engagement zum Schutz der Minderheiten in der Region, einschließlich der Türkei. Mit Bedauern mussten die Veranstalter feststellen, dass fast nur Kurden anwesend waren. Für ethnische Deutsche scheinen die Probleme zeitlich und räumlich zu weit entfernt, bedauerte Schukalla.