Die Lehrerin, die demnächst an einem münsterischen Gymnasium in den Ruhestand geht, wunderte sich selbst. Gleich zwei andere Gymnasien in der Stadt meldeten sich bei ihr: Ob sie denn nicht noch ein bisschen weitermachen könne.

Die Pädagogin unterrichtet keines der klassischen Mangelfächer – es ist noch nicht sehr lange her, da mussten Lehrer sehr froh sein, etwa mit dem Fach Deutsch überhaupt einen Job an einer Schule zu bekommen.

Die Zeiten haben sich geändert – im vergangenen Jahr hat das Schulministerium offiziell angehende Pensionäre aufgerufen, noch weiter zu unterrichten. Die Resonanz ist mäßig. Das Land führt 818, der Regierungsbezirk Münster aktuell 37 Lehrer, die dem Aufruf gefolgt sind – in Münster bisher nur vereinzelt.

Resonanz ist mäßig

Am Schlaungymnasium ist Schulleiter Lothar Jansen schon das zweite zusätzliche Jahr im Dienst. An den Grundschulen kennt Schulrätin Alice Lennartz zwei Lehrerinnen, die noch Ehrenrunden an ihren Schulen drehen – etwa um als Klassenlehrerin eine vierte Klasse bis zum Ende der Grundschulzeit zu betreuen.

„In Münster sind wir weit von einem dramatischen Lehrermangel entfernt“, sagt Alice Lennartz. Aber: „Die Zeiten, als wir aus Heerscharen von Bewerbern auswählen konnten, sind vorbei.“ Zu Beginn des laufenden Halbjahres konnten laut Bezirksregierung nur die Hälfte aller 39 offenen Stellen an den Schulen besetzt werden, die größten Lücken gibt es an den Grundschulen.

Engpässe in Mangelfächern

Christian Schrand, Schulleiter des Hittorf-Gymnasiums und Sprecher der Gymnasialleiter in Münster, sieht Engpässe in Mangelfächern, vor allem Naturwissenschaften und Informatik. So sei es etwa zum Problem geworden, das Fach Chemie zu besetzen. Was die eigene Schule angeht, hat Schrand bisher keinen Grund zur Klage. „Es gab bisher immer Nachschub.“

Verbeamtete Lehrer erhalten einen Anreiz, wenn sie länger arbeiten: Sie erhalten einen Gehaltszuschlag von zehn Prozent – ein Vorteil, den das Land angestellten Lehrern nicht gewährt. Ein Blick in die Statistik deutet darauf hin, dass beruflich aktive Lehrer im Rentenalter eher kein Massenphänomen sein werden. Nur etwa ein Fünftel aller Lehrer in NRW arbeitet überhaupt bis zum regulären Ruhestand.