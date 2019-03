Mit „großer Erleichterung“ regierte Stadtrat Wolfgang Heuer auf ein Urteil zur sogenannten Bereichsausnahme. Die Richter in Luxemburg bestätigten mit ihrem letztinstanzlichen Urteil das in Nordrhein-Westfalen „bewährte Gesamtsystem aus Rettungsdienst und Katastrophenschutz in NRW, das zu 90 Prozent auf das Ehrenamt aufgebaut ist“, so Arbeiter Samariter Bund, Deutsches Rotes Kreuz , Johanniter Unfallhilfe und Malteser Hilfsdienst in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Die Ausschreibung in Münster war von der Vergabekammer der Bezirksregierung gestoppt worden, weil der private Anbieter Falck-Rettungsdienst aus Dänemark gegen seine Nichtberücksichtigung geklagt hatte. „Diese Klage ist mit dem Urteil aus Luxemburg wirkungslos, die Rechtsauffassung der Stadt Münster wurde höchstrichterlich bestätigt“, so Heuer.

Vergabe an die lokalen Hilfsorganisationen

Die Stadt möchte nach eigenen Angaben die Vergabe an die lokalen Hilfsorganisationen „so schnell wie möglich“ vollziehen. Heuer: „Weil uns die Kapazitäten fehlen, haben wir ein hohes Eigeninteresse daran.“

Die Hilfsorganisationen fordern seit Jahren eine stärkere Einbindung in die Notfallrettung, weil sonst „der ehrenamtliche Rettungsdienst vor Ort ausblutet“, so Sebastian Thiemann von den Johannitern in Münster.