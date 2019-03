Schausteller halten am Sommersend fest

Der Sommersend bleibt und wird noch mehr zu einem großen Familienfest weiterentwickelt. Darauf einigten sich die Spitzen des Schaustellerverbandes und die Vertreter der Stadt bei einem Send-Gipfel, bei dem es auch eine klare Absage an ein Party-Volksfest mit Oktoberfest-Atmosphäre gab.

Die Verwaltung hatte aufgrund der vergleichsweise schwächeren Besucherzahlen und der gleichen Fixkosten die offene Frage gestellt, testweise den nur fünftägigen und vergleichsweise kleineren Sommersend ausfallen zu lassen und dafür den jeweils neuntägigen Frühjahrs- und Herbstsend um einen weiteren Freitag zu verlängern.

Familienfreundlichkeit erhöhen

Dagegen sprach sich der Vorstand des Schaustellerverbandes entschieden aus. „Zum Sommersend kommen mehr Besucher als zu manchen Kirmessen im Umland“, sagt Vorsitzender Fritz Heitmann .

Ziel sei es, die Familienfreundlichkeit der Großveranstaltung auszubauen, die bewusst in die Sommerferien verlegt worden ist, um für nicht verreiste Münsteraner mit Kindern ein Angebot zu bieten.

Mimach-Zirkuszelt für Kinder

Einig sind sich Stadt und Schausteller, dass Familien die Hauptzielgruppe bleiben.

Beim Sommersend vom 18. bis 22. Juli wird mitten auf dem Schlossplatz eine Aktionsfläche mit einem Mimach-Zirkuszelt für Kinder aufgebaut. „Sie können dort kostenlos mitmachen und spielen“, stellte Heitmann auch am Freitagabend das Konzept bei der Versammlung des Schaustellerverbandes vor.

Vorstand lehnt Verlängerung ab

Eine von der Stadt in Aussicht gestellte Verlängerung des neuntägigen Frühjahrs- und Herbstsends durch einen vorzeitigen Beginn am Freitag anstatt erst am Samstag lehnt der Vorstand ab. Die Schausteller-Spitze befürchtet eine Schwächung der Wochentage, die mit drei Aktionstagen bereits zusätzlich belebt werden.

Veranstalter des Sends bleibt weiterhin die Stadt. Darauf einigten sich die Spitzen bei ihrem Treffen.