1912 übernahm dann Hugo Grotemeyer , ein Großneffe von Albert Grotemeyer , mit seiner geschäftstüchtigen Frau Antonia den Betrieb. Die Räume an der Aegidii­straße erwiesen sich schnell als zu klein, Grotemeyer erwarb den früheren Gasthof „Zum Schwan“ an der Salzstraße und dazu als Hinterhaus das Gebäude des Tüshausschen Festsaales für seine Konditorei und sein Kaffeehaus. Den eigentlichen Festsaal richtete er als vornehmen Konzertsaal, den Lortzingsaal, ein. Heute existiert dort eine Gastronomie, um die sich lange Zeit der inzwischen verstorbene Bruder der heutigen Café-Betreiberin, Reinolf Kahlert, gekümmert hat.

„Um der Nachfrage nach Konditoreierzeugnissen genügen zu können und zugleich auch der Künstlerschaft eine Stätte stiller Sammlung und des Meinungsaustausches zu bieten“, richtete Hugo Grotemeyer zusätzlich im Oelmannschen Haus am Drubbel 16 eine Zweigniederlassung ein.

Der Stil in den Café-Räumen im Haus an der Salzstraße 24 wurde von Antonia und Tochter Annelie geprägt. Später übernahm Annelie Kahlert, geborene Grotemeyer, den Betrieb. Kurzerhand stellte sie Tische und Stühle auf die Straße und löste damit in Münster 1970 eine kleine Revolution aus. Annelie Kahlert steckte voller Überraschungen. 1985 schoss sie als erste Frau in der Konditoren-Innung in Münster den Vogel ab und wurde Schützenkönigin. Sie richtete auch den Deutschen Konditorenball aus.