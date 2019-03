Als Inhaber eines bundesweit tätigen Ingenieurbüros rüstete er beispielsweise den Commerzbank-Tower in Frankfurt technisch auf, in Münster standen Stadtbücherei, Polizeipräsidium, Stadthaus 3 und das Picasso-Museum auf der Agenda. Zusätzlich war Albers als Niederlassungsleiter für die Techem-Energiekosten-Verwaltung von vielen Haushalten und Betrieben verantwortlich. „Ich war ein Unternehmer aus Leidenschaft, und das hat mein Leben erfolgreich geprägt“, so Albers.

1978 entdeckte der im Mauritz-Viertel wohnende Ingenieur sein Herz für den Karneval bei der Traditionsgesellschaft Schweine-Schinken-Schützen. 1985 krönte er seine närrische Laufbahn als Prinz Karneval, übernahm dann das Amt des Generalprinzmarschalls und setzte alle Energie daran, junge Leute in die Garde zu bekommen.

Tennis und Enkelkinder halten jung

Das Karnevalshochamt im Dom wurde durch Albers etabliert und gehört heute zu den wichtigen Terminen in der Session. Mehre Jahre organisierte der engagierte Karnevalsfreund den Prinzenball und mit etwas Wehmut denkt er an die Zeit zurück, als der prinzliche Freundeskreis noch enger als heute zusammenstand. „Den Korpsgeist von früher gibt es heute leider nicht mehr“, so Albers.

Mit Skifahren und Tennis hält sich Albers fit, auch die drei Enkelkinder halten ihn jung. Albers freut sich schon auf ein weiteres Jubiläum: Im kommenden Jahr feiert er mit seiner Frau Paula goldene Hochzeit.