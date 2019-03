Umplanen statt abreißen

Münster -

Jahrelang haben die Hafenvereine das Hafencenter kritisiert. Jetzt nach dem Baustopp trafen sich am Freitag rund 20 Aktive am Bauzaun und formulierte eigene Thesen, wie es weitergehen könnte. Ihr Sprecher Rainer Bode vertrat dabei die Auffassung, dass ein Abriss der bereits erstellten Gebäudeteile nicht erforderlich sei. Sie könnten vielmehr einfließen in eine neue Konzeption. Konkret wurden folgende Eckpunkte genannt.