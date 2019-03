Insgesamt sollen laut Ankündigung rund 100 Einsatzkräfte sowie Notfalldarsteller der Johanniter-Akademie an der Übung teilnehmen. Diese begann um 9.45 Uhr und dauert voraussichtlich bis etwa 15 Uhr.

In einer Pressemitteilung gab die münsterische Feuerwehr am Vormittag das zuvor geheim gehaltene Notfallszenario bekannt: Nach einer simulierten Explosion in der Stadthalle Hiltrup üben die Einsatzkräfte die Rettung und Versorgung von bis zu 30 Verletzten sowie den Transport der Verletzten in das Clemenshospital mit anschließender Individualversorgung im Krankenhaus.

Die Organisatoren hatten sich bereits im Vorfeld an die Öffentlichkeit gewandt, um zu verhindern, „dass sich die Münsteraner wegen verstärktem Blaulicht und Martinshorn im Stadtgebiet Sorgen machen“.