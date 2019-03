Spahn ermuntert Apotheker: Keine „Schlachten von früher“ schlagen

Münster -

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kann sich vorstellen, dass Patienten in Zukunft in Apotheken gegen Grippe geimpft werden. „Ich schaue mir sehr genau an, was Frankreich macht“, sagte er während des 7. Westfälisch-lippischen Apothekertages in Münster am Samstag. Wenn Ärzte auf ihre vollen Wartezimmer hinwiesen, könne das eine Möglichkeit sein, sie zu entlasten. Angesicht der zu erwartenden Diskussion „wäre es aber ganz schön, wenn ich links und rechts ein paar Apotheker hätte, die mitdiskutieren“.