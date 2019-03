Eine 69-jährige Münsteranerin war am frühen Samstagnachmittag mit ihrem Fahrrad auf dem Zwi-Schulmann-Weg in Gremmendorf unterwegs. Gegen 13.20 Uhr hielt ein unbekannter Jugendlicher das Fahrrad der Frau hinten fest und zwang die Frau so zum Anhalten.

Der Jugendliche stellte sich nach Angaben der Polizei vor das Rad und entwendete aus dem vorne angebrachten Fahrradkorb die Handtasche der Radfahrerin. Die 69-Jährige versuchte noch, die Tasche festzuhalten. Der Täter hatte zuvor bereits drei weitere Jugendliche hinzugewunken. Alle vier Täter flüchteten ins Wohngebiet.

Angehörige verfolgen Täter

Informierte Angehörige der 69-Jährigen verfolgten die flüchtenden Täter und konnten einen 14-jährigen aus Drensteinfurt festhalten. Er hatte sowohl den Personalausweis als auch die EC Karte der Geschädigten bei sich. Die Handtasche mit weiteren Ausweisen hatten die Täter bereits weggeworfen.

Die Zeugen beschreiben den Haupttäter als sehr junge Person mit dunklen, nach hinten gegelten Haaren. Er war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Ein weiterer Täter wird ebenfalls jung beschrieben. Er hat dunkle Haare und einen dunklen Bartansatz. Dieser Täter trug eine schwarze Jacke und eine Gürteltasche quer über Brust und Schulter.

Hinweise nimmt die Polizei Münster telefonisch unter 0251/2750 entgegen.